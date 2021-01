Sindicarnes solicita melhorias em ramais de acesso a indústrias de Rio Branco e Epitaciolândia

O Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC) enviou ofício, nesta semana, às prefeituras de Rio Branco e Epitaciolândia, solicitando melhorias em ramais de acesso a empreendimentos do setor. A preocupação da entidade é que a situação dessas estradas fique ainda pior em virtude do período severo de chuvas.

No ofício enviado ao prefeito da capital, Tião Bocalom, o Sindicarnes pediu intervenções no Ramal Costa e Silva, km 01, localizado na estrada de Porto Acre. “As melhorias contribuirão para as atividades da indústria Frigorifico Modelo, localizada naquela região. Inclusive anexamos, junto ao documento, fotos para mostrar como estão as condições de trafegabilidade daquele ramal”, detalhou o diretor sindical Nene Junqueira.

Já no documento encaminhado ao prefeito Sérgio Lopes, de Epitaciolândia, foi solicitado melhorias no Ramal Estrada Velha, localizado na BR 317, km 03, sentido Epitaciolândia/Xapuri, onde está situada a indústria Frigorífico JP. “Estamos falando de duas importantes empresas do nosso segmento que estão sendo prejudicadas pelas condições adversas desses ramais. Por isso pedimos esse apoio dos prefeitos e esperamos que eles possam atender nossas reivindicações”, ressaltou Junqueira.

