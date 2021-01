Vasco aposta em Luxemburgo em um misto de desespero e nostalgia

O Vasco começará 2020 com um novo técnico, mas que na verdade é um antigo técnico. Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, foi anunciado como treinador do clube, com contrato até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, com a possibilidade de continuar depois disso, caso cumpra a missão. Ele volta ao clube que dirigiu de maio a dezembro de 2019, o deixando sem correr o risco de rebaixamento e com uma vaga na Sul-Americana, algo que soa como um sonho para o vascaíno em tempos atuais.

A missão do veterano treinador, desta vez, será a mesma, com um grau de dificuldade maior: impedir que a nau cruzmaltina afunde rumo à segunda divisão, com quase dois terços do campeonato já disputado e o clube afundado na zona do rebaixamento. Terá a seu favor um certo conhecimento do elenco, já que muitos dos seus comandados continuam em São Januário. Leia a matéria completa no Trivela.

