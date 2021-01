Veja calendário de pagamento do IPVA em cada estado

Após as festividades de Ano Novo, chega o mês de janeiro e com ele, o pagamento de taxas e impostos, entre eles o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

A cobrança do imposto, realizada anualmente, tem calendários diferentes de vencimentos, definidos em cada estado.

O pagamento do IPVA é obrigatório e a alíquota apresenta variação conforme o modelo e o ano de fabricação do veículo e também o estado em que o contribuinte mora.

Em alguns estados, o IPVA pode ser pago com desconto, por quem optar pela chamada cota única. Quem não optar pela parcela única, pode pagar o imposto em parcelas que variam de estado para estado.

Confira abaixo o calendário para o pagamento do imposto em cada um dos estados e no Distrito Federal.

Acre

O pagamento do IPVA está disponível desde o dia 1º de janeiro. O valor pode ser pago à vista, com 10% de desconto, ou parcelado em até três vezes.

O prazo para o pagamento da cota única tem início no dia 29 de janeiro, com final de placas 1 e 2.

A consulta da situação, valor e boleto do IPVA estão disponíveis no portal do Detran, ou no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Veículos com mais de 10 anos de fabricação, de entidades filantrópicas registradas, de aluguel, oficiais e adaptados para portadores de deficiência física estão isentos de pagar o imposto.

Para ver outros estados CLIQUE AQUI.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários