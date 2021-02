Naldo grava DVD com aglomeração e a presença de Romário

Tudo aconteceu em uma casa de festas no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro, gerando aglomeração em meio a pandemia

Na noite da última quinta-feira (18), Naldo Benny realizou um show para gravar o seu DVD acústico que contou com a presença de fãs, inclusive até do ex-jogador Romário. Tudo aconteceu em uma casa de festas no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro, gerando aglomeração em meio a pandemia.

Segundo informações do jornal Extra, a ideia da organização era de que o público ficasse em mesas separadas, obedecendo todos os protocolos de segurança e distanciamento social, só que ao decorrer da noite a plateia se empolgou e foi ficando cada vez mais próxima, até mesmo dançando perto do palco.

