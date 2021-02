Acre pode se tornar prioridade na vacinação em nova estratégia contra cepa de Manaus

O Ministério da Saúde pretende apresentar a governadores, na próxima quarta-feira (17), uma nova estratégia de vacinação. Segundo a CNN a pasta quer prioriza os da Região Norte, onde a disseminação da nova cepa do novo coronavírus está comprometendo o sistema de saúde.

O Amazonas será o primeiro a imunizar a população fora dos grupos prioritários (população a partir dos 18 anos). e a ordem deve ser: Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e Pará.

O infectologista acreano Thor Dantas já havia defendido esta estratégia. “Penso q o país deveria vacinar a região Norte prioritariamente, em caráter de urgência, com campanha populacional regional de massa. Se justifica devido ao número de casos + caos nos sistema de saúde + emergência de nova variante. A melhor arma q existe é a maior chance q temos. Chama-se “vacinação de bloqueio” a estratégia de usar imunizantes para conter um surto/epidemia. O Ministério da Saúde deveria usar a reserva estratégica de vacinas do programa nacional de imunização (PNI) para esse fim no Acre e demais estados da região norte. Essa medida é urgente!”, disse.

