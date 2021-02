Alyson está preocupado com a proliferação da covid e com as doenças após enchentes

Ele foi até o 2º distrito, junto com o governador, e viu perto a situação de calamidade

O secretário de Saúde, Alyson Bestene esteve em Sena Madureira nesta segunda-feira (21) acompanhando o governador Gladson Cameli, que percorreu vários bairros do município visitando famílias atingidas pela enchente.

Bestene distribuiu sacolões e conversou com vítimas da enchente. Ele foi até o segundo distrito da cidade, junto com o governador, onde pode ver de perto a situação de calamidade em que se encontram centenas de pessoas que moram no local.

Maioria das casas está submersas, e os moradores abrigados em escolas, ginásios e casas de famílias.

A preocupação de Alyson é com a aglomeração, que é quase inevitável neste momento em que as pessoas não vêm tendo muitas opções.

Ele falou ao ContilNet sobre sua preocupação com o pós enchente, quando muitas doenças tipo leptospirose e dengue poderão vir afetar muitas pessoas que vivem nos bairros atingidos pelas águas.

“Estamos aqui prestando solidariedade, trazendo o nosso apoio às famílias atingidas pelas águas e vendo toda essa problemática de covid, dengue e enchente. Temos que ter os cuidados sanitários, estamos observando como estão sendo feito os abrigos, e como está funcionando o hospital de campanha, que hoje tem 8 internados. A determinação do governador Gladson Cameli é que a gente faça o possível e o impossível para atender as pessoas que precisam de ajuda neste momento”, disse o secretário.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários