Após 5 dias, trecho da BR-364 entre Sena Madureira e Manoel Urbano é liberado

Na altura do km 272 estão passando apenas veículos altos, carros de passeio estão impossibilitados devido a elevação do Rio Iaco

A assessoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou no domingo (21), que o trecho no km 280 da BR-364, sentido Sena Madureira/Manoel Urbano, foi liberado após transbordamento do Igarapé Cajazeira.

A recuperação foi feita pela equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) e prefeituras locais. Segundo informações repassadas pelo órgão, após a passagem de centenas de veículos de grande e pequeno porte, o trecho voltou a ser interditado, podendo passar apenas carros leves. “No momento, no Km 367, só está passando veículo leve, pois está previsto ser feito um reforço no aterro feito”, explicou a assessoria da PRF.

Após o município de Sena Madureira, sentido Rio Branco, na altura do km 272 estão passando apenas veículos altos, carros de passeio estão impossibilitados devido a elevação do Rio Iaco.

Em contato com alguns motoristas que estiveram no bloqueio, disseram que os cinco dias foram longos, com dificuldades desde alimentação até vestuários. Wellington Silva, morador de Feijó, relatou à reportagem que devido ao estresse, acabou perdendo sua mala com roupas e calçados. “Estou arrasado com isso, mas tenho saúde, vou recuperar tudo”, declarou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários