Após casas atingidas, moradores fecham a Valdomiro Lopes: “Estamos sem ajuda”

Moradores reclamam do Corpo de Bombeiros e da defesa Civil do Município

Moradores fecharam a rua Valdomiro Lopes, localizada no Bairro da Paz, na tarde deste domingo (7). Eles dizem que não tiveram assistência da prefeitura de Rio Branco durante o período de cheia do igarapé Batista, que atingiu varias casas nesta sexta-feira (5).

O repórter Hedislandis Gadelha esteve no local e ouviu moradores, que reclamam do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Município.

“Os bombeiros vieram ontem por volta de duas horas da manhã e a vizinha pediu para eles tirarem uma televisão e eles se recusaram. Não temos auxílio de nada. Todos os que foram prejudicados não receberam ajuda de ninguém”, disse uma moradora.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários