Auxílio emergencial 2021 tem cartão de R$ 600 liberado; veja como fazer

Atenção, cidadãos. A criação de um cartão de auxílio no valor de R$ 600 foi oficializado com o objetivo de amenizar os impactos econômicos para situação de extrema pobreza.

Agora, de acordo com o anúncio, o benefício visa atender 100 mil famílias em situação de extrema pobreza no Amazonas. De acordo com informações, valor total de R$600 será dividido em três parcelas de R$ 200 cada.

De acordo com informações do Governo, a distribuição já começou a partir deste mês de fevereiro. As outras duas parcelas serão pagas no final de fevereiro e a outra em março.

De acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, o novo benefício é destinado à aquisição de alimentos, produtos de higiene e de limpeza para minimizar os impactos da pandemia.

De acordo com ele, a compra deverá ser feita diretamente nos supermercados, sem que haja a necessidade de fazer saque do valor.

“Não é preciso ir no CRAs, nos Centros de Convivência, em agências ou em qualquer outro lugar para ter acesso ao cartão. Ele será entregue de casa em casa. No momento em que a pessoa receber esse cartão, o valor vai estar disponível. Não é para ir no banco sacar. É para ir ao supermercado fazer a compra”, revelou.

Quem tem direito ao auxílio?

O Governador do Estado, durante apresentação, revelou que as famílias beneficiadas foram selecionadas a partir do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Os dados de referência utilizados na seleção dos beneficiários são do mês de novembro de 2020.

De acordo com o lançamento, serão atendidas famílias em situação de extrema pobreza, com quatro pessoas ou mais e ativas no cadastro do Bolsa Família.

O Governo do Estado liberou o acesso ao site www.auxilio.am.gov.br para consulta sobre critérios adotados na concessão do benefício.

O cidadão já pode realizar a sua consulta no portal. Para isso, basta informar o número do CPF e a data de nascimento. No portal será possível também verificar quais os estabelecimentos credenciados para uso do cartão.

O auxílio emergencial para todo o país será pago em 2021?

O presidente Jair Bolsonaro falou sobre retorno do pagamento do auxílio emergencial. Ele afirmou que está “negociando” o tema com os ministros do governo. Já o recém-eleito presidente do senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), declarou “expectativa positiva” de um anúncio.

Por outro lado, nenhum detalhe foi dado pelos dois políticos. Eles não disseram, por exemplo, qual o novo valor, quantas parcelas serão pagas, tampouco quem deve ser beneficiado.

“Estamos negociando com [os ministros] Onyx Lorenzoni [Cidadania], Paulo Guedes [Economia], Rogério Marinho [Desenvolvimento Regional], entre outros, a questão de um auxílio ao nosso povo, que está ainda em uma situação bastante complicada”, declarou Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. As informações são do G1.

“Sabemos que estamos, Paulo Guedes, no limite do nosso endividamento. Devemos nos preocupar com isso. Temos um cuidado muito grande com o mercado, com os investidores e com os contratos, que devem ser respeitados. Nós não podemos quebrar nada disso. Caso contrário, não teremos como garantir que realmente o Brasil será diferente lá na frente”, continuou.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou sobre uma reunião na semana passado com Paulo Guedes. Ele declarou que existe uma ” compreensão” do ministro a frente da pasta da Economia.

