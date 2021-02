Bandidos roubam Corola e sequestram homem e mulher na noite deste sábado

O sequestro aconteceu na noite de sábado, no quilômetro 87 da estrada de Boca do Acre

Um home, conhecido como Caetano, procurou a reportagem do ContilNet na noite deste sábado (6) para pedir ajuda, após bandidos terem sequestrado seu sogro, sua sogra e roubarem um veículo modelo Corola.

O sequestro aconteceu na noite de sábado, no quilômetro 87 da estrada de Boca do Acre. A placa do Corola é QLW 0887.

Quem souber onde o veículo se encontra ligue para (68) 99977-2386. A família das vítimas está desesperada.

