Bandidos ‘velhos conhecidos’ da polícia são presos após assaltarem farmácia

Dois jovens foram presos acusados de roubo e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (18), na rua Isaura Parente, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão faziam patrulhamento tático, quando ao passar pela farmácia, viram os dois jovens saindo rapidamente do estabelecimento e subindo em uma motocicleta Titan com cor adulterada e que tem restrição de roubo. Um deles chegou a ser preso antes de subir na moto e o outro ainda conseguiu fugir com o veículo, mas também acabou sendo detido minutos depois.

Os funcionários da farmácia estiveram na Delegacia de Flagrantes para registrar o Boletim de Ocorrência e reconheceram bandidos que, segunda a PM, já haviam sido reconhecidos por outros roubos, inclusive já tinha sido presos pelo mesmo crime.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes.

