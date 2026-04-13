Iluminação em LED repercute e população atribui melhoria a Socorro Neri

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Um vídeo de sobrevoo noturno mostrando Rio Branco iluminada por luzes de LED ganhou repercussão nas redes sociais nesta segunda-feira, 13. As imagens destacam a modernização da iluminação pública na capital acreana.

Apesar de a publicação original atribuir a ação à atual gestão, internautas reconhecem que a implantação de lâmpadas LED iniciou na administração de Socorro Neri, que foi prefeita de Rio Branco entre 2018 e 2020.

“Quem iniciou esse trabalho foi a Socorro Neri”, escreveu um usuário. Outro comentário destaca: “Criticaram tanto a @socorroneri e olha a verdade aí. Parabéns, professora”. Em diversas manifestações, há também reconhecimento direto: “Parabéns, querida @socorroneri, esse mérito é totalmente seu”.

Projeto estruturado na gestão anterior

A modernização da iluminação pública de Rio Branco foi estruturada durante a gestão de Socorro Neri por meio do programa Ilumina Rio Branco. A iniciativa tinha como meta tornar a capital a primeira do país com 100% da iluminação em LED.

Em 31 de outubro de 2019, a então prefeita assinou, junto à Caixa Econômica Federal, contrato de operação de crédito no valor de R$ 48 milhões, que seriam pagos em cinco anos com a redução da conta de energia da iluminação pública. O investimento foi destinado à modernização, expansão, operação e manutenção de todo o parque de iluminação pública da cidade.

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À época, Socorro Neri destacou os impactos da medida: “Vamos substituir todas as lâmpadas de vapor de sódio por LED, que são mais eficientes e tem melhor custo-benefício: iluminam mais e reduzem a conta de energia e de manutenção. Isso torna o sistema sustentável e contribui também para a redução da violência, já que uma cidade mais iluminada oferece mais segurança para a população”.

O projeto previa a substituição de cerca de 38 mil pontos de iluminação em toda a capital.

Execução e continuidade

Além da operação de crédito, a gestão também iniciou ações em parceria com o Grupo Energisa, contemplando pontos estratégicos como as quatro pontes da cidade, a Avenida Ceará e a Estrada do Aeroporto, somando cerca de 2.700 pontos já atendidos na fase inicial.

Ao final do mandato, em 2020, aproximadamente 65% do projeto já estava executado, com recursos garantidos para a continuidade e conclusão integral da modernização da iluminação pública de Rio Branco.