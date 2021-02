Bocalom diz que vai construir casas populares para vítimas de enchentes: “Projeto inovador”

Os dias intensos vividos em Brasilia pelo prefeito Tião Bocalom (Progressista), que cumpriu agenda com diversos ministros e com o presidente Jair Bolsonaro, parecem ter gerado uma boa notícia para os riobranquenses.

Tem a ver com uma tratativa já firmada com o governo federal sobre o projeto de construção de casas populares para as famílias vítimas da alagação na capital do Estado.

De acordo com o prefeito, um levantamento está sendo feito pela secretária de Assistência Social e vice-prefeita, Marfisa Galvão, para verificar a quantidade de pessoas que de fato precisam de um novo lar, por conta da traumática experiência que é ver uma casa tomada pelas águas.

Bocalom acredita que as construções devem acontecer em áreas centrais para que as pessoas não fiquem distantes de seus endereços.

“Não sabemos ainda a quantidade de famílias que serão beneficiadas e nem quantas casas serão construídas, por conta do levantamento que ainda está sendo feito. O fato é que queremos deixar essas pessoas próximas de seus endereços, em áreas centrais”, explicou à reportagem do ContilNet.

Bocalom também defendeu que a proposta é que o governo federal entre com o recurso e a Prefeitura se responsabilize pelo mapeamento das famílias e a mão de obra.

“É um projeto inovador, que precisa ser estudado, trabalhado a partir de levantamentos e recursos”, continuou.

O progressista garantiu que o executivo federal já acenou de forma positiva para a iniciativa.

Quando questionado sobre a forma das casas populares, o prefeito de Rio Branco disse que as moradias não necessariamente precisam ter as mesmas configurações convencionais das que já foram feitas no Estado, mas que também podem ser compactadas em um prédio, para aproveitar os espaços.

“Não precisa ser uma casa com um terreno, mas pode ser um prédio pequeno, com algumas residências”, finalizou.

