Colapso: apenas 1 leito de UTI está disponível em todo o Acre nesta quinta-feira

De acordo com o boletim de Assistência à Saúde no Acre, apenas um leito das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) está disponível, no Into, em Rio Branco.

Os leitos intensivos do Pronto Socorro da capital, assim como os instalados no Juruá, estão com 100% de ocupação.

Quando se trata dos leitos comuns, 85% deles estão ocupados. De 200, 170 estão com pacientes.

O Acre registrou nesta quinta-feira (11) quase 500 casos de coronavírus e mais 5 mortes em 24 horas.

