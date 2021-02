Cameli cancela agenda que teria no Alto Acre para visitar famílias atingidas pela enchente

O governador cancelou uma agenda que teria nos municípios do Alto Acre, neste fim de semana, para visitar famílias em bairros alagados de Rio Branco.

Cameli esteve na noite de sexta-feira (6) em Sena Madureira, onde anunciou um pacote de obras no valor de cerca de 60 milhões de reais, e depois seguiria em uma aeronave para Xapuri, mas devido os vários problemas vividos por famílias que residem em áreas alagadiças, o governador decidiu ficar na capital acreana.

No início da noite deste sábado, Cameli disse em uma de suas redes sociais que está à disposição do prefeito Tião Bocalom para ajudar as famílias atingidas pela enchente.

Vejam a nota do governador:

Boa noite, meus amigos!

Cheguei em Rio Branco, depois de cumprir agenda em Sena Madureira, e fui verificar de perto a situação que algumas famílias da nossa capital enfrentam por conta do transbordamento do Igarapé São Francisco.

Quero dizer que coloquei o Estado à disposição das famílias atingidas e da Prefeitura de Rio Branco para ajudar no que for necessário.

Este deve ser um momento de união e muito trabalho para amenizar a dor das famílias acreanas. Saibam que cada um está em minhas orações.

