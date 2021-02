Cientistas descobrem nova espécie de dinossauro com mais de 15 metros; veja

Cientistas da Academia de Ciências da Rússia e do Instituto Smithsoniano dos EUA identificaram uma nova espécie de dinossauro que viveu na terra há mais de 90 milhões de anos.

Segundo os pesquisadores, o animal vivia na Ásia Central. O dinossauro media entre 15 e 20 metros de altura, o equivalente a um prédio de 6 andares.

Além disso, os cientistas descobriram que a nova espécie, a primeira de seu tipo a ser encontrada na Ásia, compartilha características outros dinossauros encontrados no Reino Unido, o que leva a crer que a espécie seja uma derivação de seus parentes europeus.

O coautor do estudo, Hans-Dieter Sues, explicou que o Dzharatitanis (nome científico) contava com um pescoço longo e fino, uma cabeça relativamente pequena em comparação com o corpo, e uma cauda muito comprida.

Veja a imagem na sequência:

Meet Dzharatitanis kingi – the first rebbachisaurid sauropod from Asia. https://t.co/W6Pnr1xVPB pic.twitter.com/CiIAmK62eM — Andrey Atuchin (@AndreyAtuchin) February 25, 2021

“Ainda estamos tentando compreender como estes animais eram distribuídos durante o Cretáceo, já que a Europa era basicamente uma série de grandes e pequenas ilhas, enquanto tínhamos esta grande massa de terra que era a Ásia conectada com a América do Norte”, afirmou Hans-Dieter Sues.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários