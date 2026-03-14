14/03/2026
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Trump: EUA e mais países enviarão navios de guerra para manter Ormuz aberto e seguro

Escrito por InfoMoney
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 14, em publicação em seu perfil na Truth Social, que muitos países vão enviar navios de guerra, junto com os EUA, para manter o Estreito de Ormuz aberto e seguro.

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“Muitos países, especialmente aqueles afetados pela tentativa do Irã de fechar o Estreito de Ormuz, enviarão navios de guerra, em conjunto com os Estados Unidos da América, para manter o estreito aberto e seguro. Já destruímos 100% da capacidade militar do Irã, mas é fácil para eles enviarem um ou dois drones lançarem uma mina ou um míssil de curto alcance em algum ponto ao longo ou dentro dessa hidrovia, não importa o quão derrotados estejam”, afirmou o republicano em um trecho da publicação.

Na mesma mensagem, Trump disse que espera que a China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros países enviem navios para o local, de modo que a região deixe de ser “uma ameaça de uma nação que foi totalmente decapitada”, em suas palavras.

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“Enquanto isso, os Estados Unidos bombardearão impiedosamente a costa e continuarão a abater barcos e navios iranianos. De uma forma ou de outra, em breve teremos o Estreito de Ormuz ABERTO, SEGURO e LIVRE!”, escreveu o presidente.

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