Com Acre mantido em situação de emergência, FFAC avalia possibilidade de adiar Acreano

Com a manutenção do decreto de emergência e continuidade da fase vermelha por causa da pandemia da Covid-19 até o dia 1º de março, anunciada pelo Governo do Acre nesta segunda-feira (22), a Federação de Futebol do Acre (FFAC) considera a possibilidade de adiar o início do Campeonato Acreano de ambas modalidades.

Ao ge, o presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes, disse que por enquanto o estadual feminino e masculino estão mantidos para começar nos dias 6 e 7 de março, respectivamente. No entanto, uma decisão definitiva será tomada até a próxima sexta-feira (26).

– Por enquanto não temos nenhuma posição. Por enquanto fica como está. Vamos tomar posição até sexta-feira – afirma.

Sobre a participação do Galvez na Copa do Brasil Sub-20, Antonio Aquino Lopes diz que não recebeu posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre uma possível transferência de mando de campo no duelo da primeira fase, ainda que os confrontos não estejam definidos.

Com a prorrogação do decreto de emergência, os clubes acreanos seguem impedidos de promoverem treinamentos e jogos amistosos. As medidas restritivas valem também para as demais modalidades.

