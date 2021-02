Com água acima da cintura, médico atende bebê em meio a enchente em Tarauacá

O Rio Tarauacá transbordou e já inunda 70% da cidade que leva o mesmo nome. Cerca de 7 mil imóveis foram alcançados pelas águas do rio,e um total de 28 mil pessoas estão enfrentando diretamente a força do rio.

Uma onda de solidariedade tomou conta do estado, em busca de ajudar essa população. Nas redes sociais, as pessoas se mobilizam pedindo que o governo federal envie recursos.

Tristes imagens percorrem as redes, mas algumas delas, apesar de sofridas, mostram o envolvimento para auxiliar e tentar dar dignidade à população. Uma delas mostra o médico tarauacaense, ex-prefeito do município com a água acima da cintura atendendo uma criança em um barco no meio da enchente. Ao seu lado, uma profissional da saúde faz anotações em uma mesa improvisada, também dentro da água.

Além do atendimento médico e medicamento, o ex-prefeito levou alimento para ajudar as pessoas que mesmo ilhadas continuam em suas casas.

“Hoje pela manhã levamos a Clínica São Bernardo Solidária para ajudar as famílias atingidas pela alagação. A Tarde vamos distribuir 300 litros de Sopa que foram doados por minha mãe, Bebé Damasceno”, escreveu.

Outra imagem que comove, é a de uma mulher, na chuva, carregando um cachorro. Nas redes a comoção tomou conta. “Grande exemplo, enquanto muitos abandonam os animais em meio a uma enchente, esta mulher não deixou o seu para trás”, escreveu Thaís Souza ao compartilhar a foto.

