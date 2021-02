Confira as campanhas oficiais de doações para ajudar vítimas das enchentes no AC

A histórica crise humanitária pela qual o Acre passa neste início de 2021 fez com que várias campanhas de arrecadação surgissem pelo estado, dando oportunidade para que todo o país se solidarize com as vítimas das enchentes dos rios. Soma-se a isso os surtos de dengue e a pandemia de Covid-19, que vêm sendo agravadas pela alagação.

Nesta segunda-feira (23), o governo decretou estado de calamidade pública em dez cidades, entre elas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá. Cerca de 130 mil pessoas foram afetadas pelas cheias dos mananciais que banham esses municípios.

As inundações fazem com que as pessoas deixem suas casas e passem a viver nas residências de parentes ou em abrigos. Essas movimentações criam um cenário favorável à propagação do novo coronavírus, que já matou quase mil acreanos. Além disso, as águas favorecem a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

O ContilNet lista a seguir as principais campanhas de doações de valores e itens para amenizar o sofrimento das milhares de famílias.

– Associação do Ministério Público do Estado do Acre:

Banco do Brasil

Agência: 2359-0

Conta Corrente: 14.300-6

CNPJ: 63.589.899/0001-40;

– Governo do estado:

Banco do Brasil

Agência: 35505

Conta Corrente: 100-7

Nº da conta financeira: 2760608019

– Instituto Federal do Acre (Ifac)

Banco do Brasil

Agência: 2359-0

Conta-corrente: 70.161-0

Pix: 967.628.612-53

——

Caixa Econômica Federal

Agência: 3340

Conta-Poupança: 3148-7

Pix: 76369234249

——

Banco do Brasil

Agência 5790-8

Conta-corrente 25.561-0

Pix: 88906833253

——

Banco Bradesco

Conta-corrente: 0032415-9

Pix: +55 92 98234-6345 ou siqueiraluan93@hotmail.com

– Arquidiocese de Rio Branco:

Conta SOS Enchente Rio Acre

Banco do Brasil

Agência: 0071-X

Conta: 100.000-4

CNPJ: 14.346.589/0001-99;

– Doações presenciais:

OCA, Palácio das Secretarias, Quartel da Polícia Militar, Igreja Batista do Bosque e lojas da rede de Supermercados Araújo no Tangará, Aviário, Isaura Parente e Via Chico Mendes.

