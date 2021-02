Coronel Ulysses defende suposta vacinação ilegal de esposa: “Querem me atingir”

O coronel da Polícia Militar, Ulysses Araújo defendeu na tarde desta segunda-feira (8) a vacinação da esposa, Dayanna Menezes, na Policlínica Militar, em Rio Branco, que na opinião dele foi ‘merecida’.

Segundo ele, a esposa foi vacinada e imunizada contra o Covid hoje, não porque é sua esposa, mas por ter luz própria. “Você foi vacinada porque desde outubro de 2020 tem dedicado seu tempo, amor e carinho para atender crianças que precisam de acompanhamento psicológico, filhos de policiais militares, clientela mais perigosa por serem, na sua maioria, assintomáticos. Seu trabalho é incrível e relevante”, argumentou.

Araújo ressaltou que Menezes foi submetida ao estágio na Policlínica da PM, não por ser esposa de coronel, mas, por meio de convênio com a sua universidade. “Você está trabalhando na policlínica, numa área de saúde que está na linha de frente, correndo risco de contaminação em um ambiente hospitalar que você é obrigada a está três vezes na semana, e ainda um dia na semana de plantão, sem qualquer tipo de remuneração financeira, mas apenas a remuneração da ética, da moral e do amor ao próximo”, justificou.

Ainda de acordo com o militar, as críticas à suposta vacinação ilegal têm o objetivo de atacar sua imagem. “No final das contas não é lhe atingir, mas sim atingir a mim, atingir a pessoa do Coronel Ulysses, tanto é assim que dezenas de casos semelhantes ao seu não foram divulgados, mas tão somente o seu por ser esposa do Coronel Ulysses, que nada fez além de dedicar 30 anos da vida para servir”, ressaltou.

