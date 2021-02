DJ Alok entra na campanha do SOS Acre e vai anunciar detalhes em breve

Artista perguntou no Twitter como poderia ajudar e já está em diálogo com o governo

O DJ Alok anunciou neste sábado (20) sua adesão à campanha do SOS Acre, que visa chamar a atenção para a situação do estado, que sofre com enchentes, aumento dos casos de Covid-19, surto de dengue e crise migratória na fronteira com o Peru.

No Twitter, o artista, que já esteve no Acre em 2016, pergunta como poderia ajudar. “Sem energia elétrica, sem água potável e ainda tendo que enfrentar o COVID em condições precárias. Alguém sabe como podemos ajudar?”.

A mensagem logo chegou ao governo, que já está em diálogo com a equipe do DJ. No início da tarde deste sábado, o perfil no Instagram do Instituto Alok agradeceu a todos que enviaram informações sobre como ajudar o estado e prometeu divulgar em breve os detalhes de como será sua atuação na crise.

O governador Gladson Cameli (sem partido) respondeu o artista e agradeceu o empenho.

