Em Brasília, Gladson se reúne com ministros e pede ajuda para enfrentar emergência no AC

"Vamos juntos virar essa página e vencer essa batalha", disse o chefe do executivo acreano

O governador Gladson Cameli já está em Brasília nesta quinta-feira (18) para tratar da situação das inúmeras famílias atingidas pela cheia dos principais rios do Acre, além da pandemia do coronavírus e do surto de dengue.

Gladson terá uma agenda com o Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Roberto Marinho, e com o ministro Paulo Guedes, da Economia, acompanhado dos senadores Marcio Bittar e Mailza Gomes.

O chefe do executivo estadual se mostrou preocupado com o que vem enfrentando os acreanos e disse que fará o possível para trazer ao Estado todos os esforços e medidas do Governo Federal.

“Estamos correndo para não perder um minuto de tempo para ajudar as famílias atingidas pela cheia. Estamos com problemas com o aumento dos casos de covid-19 e de dengue”, explicou.

“Vamos juntos virar essa página e vencer essa batalha. Conto com o compromisso de cada um. Sei que muita gente está achando ruim as medidas que estamos tomando, mas é melhor chorar hoje do que reclamar amanhã”, continuou.

Gladson também se reunirá com os demais membros da bancada acreano no Congresso Federal.

