Em protesto, moradores do bairro Édson Cadaxo fecham ponte do São Francisco

Os moradores do bairro Édson Cadaxo fecharam a ponte do São Francisco na noite desta segunda-feira (8), durante protesto devido falta de ajuda e apoio do poder público com as famílias que foram atingidas pela enxurrada neste final de semana.

A reportagem do Contilnet registrou os manifestantes no local e conversou com uma representante dos moradores durante o protesto, conhecida como Rosa, que disse que a população estava sem comer o dia todo e muitos tiveram até as casas levadas pela força das águas.

Segundo Rosa, ninguém da Secretaria de Assistência Social de Rio Branco, que é representada pela vice-prefeita Marfisa Galvão, ou do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, não apareceu no local para prestar solidariedade ou qualquer tipo de apoio.

Os moradores vêm ajudando uns aos outros a tirar as coisas que deram perda total devido ao transbordamento do igarapé São Francisco. Ainda segundo a mulher, o Corpo de Bombeiros fez pouco caso com os moradores.

“Se fosse esperar pelos bombeiros, meu pai e minha mãe teriam morrido. Se não fosse o meu irmão, meus pais iriam morrer”, disse Rosa.

Segundo os manifestantes, se até esta terça-feira (9) não resolverem a situação, eles iriam acampar na frente do Palácio do Governo do Estado e só vão sair com uma solução para esse problema.

