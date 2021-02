Ex-marido de Pocah acusa sister: ‘Deixou ordem para eu não pegar a minha filha’

O funkeiro Mc Roba Cena compartilhou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (23) mostrando a sua indignação com a ex-mulher, a funkeira Pocah.

O empresário contou que foi impedido de ver a filha do casal, que completou cinco anos no dia anterior.

“Estou aqui indignado. Aniversário da minha filha e sumiram com a minha filha para não deixar eu pegar a menina. A outra foi para o ‘Big Brother Brasil’ e deixou ordem para eu não poder pegar a minha filha no dia do aniversário dela. Ela nem me comunicou. Deixou a minha filha com terceiro pra quê? Para se promover. A assessoria quer passar a ideia de coitadinha, de que o pai não é presente”.

MC Roba Cena e Pocah ficaram juntos por três anos, e o relacionamento acabou após uma traição da parte dele.

A própria cantora, que na ocasião assinava como MC Pocahontas, confirmou o motivo em uma entrevista há dois anos.

“O motivo do término foi muito forte, mas hoje a gente se dá bem. (Quando descobri a traição), eu dei as costas e sumi (risos). Agi igual criança mesmo, não tive maturidade nenhuma. Depois que eu soube do que ele fez comigo… Foi traição da parte dele. Na minha opinião, todo homem trai, e eu fui fiel”.

