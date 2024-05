Dia do Sertanejo: artistas celebram ritmo que é a “identidade do país”

O Dia do Sertanejo, comemorado nesta sexta-feira (3/5), é uma data especial para artistas do gênero homenagearem os desbravadores do ritmo. Desde a primeira dupla sertaneja a gravar um disco, Mariano e Caçula (1929) — pai e tio, respectivamente, do sanfoneiro Caçulinha —, até os dias atuais, a “música caipira” se modernizou e atualmente tem pouco da essência inocente de outrora. Em contrapartida, o que já foi um segmento de nicho, hoje se mantém no topo de todas as plataformas de streamings do Brasil.

De olho no futuro da carreira, mas sem esquecer de suas raízes, três cantores falaram ao Metrópoles o que o sertanejo representa em suas vidas: Priscila Meireles, representante do feminejo, e Zé Henrique e Gabriel, dupla apegada à tradição.

“Para mim, o Dia do Sertanejo é mais do que uma simples data no calendário, é uma celebração da nossa cultura, das nossas raízes e da música que tanto amamos. É um dia para honrar os pioneiros que abriram caminho para nós, os artistas, e para reconhecer o papel vital que o sertanejo desempenha na identidade cultural do nosso país”, afirma Priscila Meireles, piauiense que apostou no sertanejo mesmo sendo de uma região onde o forró é predominante.

Priscila Meireles nasceu na cidade de Parnaíba, interior do Piauí. Ainda criança, aos 6 anos a cantora nordestina se destacava em sua cidade com seu carisma e voz se apresentando em igrejas. Com apenas 12 anos já cantava em shows por toda sua região. O principal hit da cantora é Flores (Melhor do Que Você), uma versão de Flowers, da norte-americana Miley Cyrus, e já conta com mais de 1,8 milhão de visualizações no YouTube.

Uma vida dedicada ao sertanejo

Com 22 anos de carreira, João Rodrigues da Silva Júnior e Odailton Chagas Alves formaram a dupla sertaneja em 1996, em Caldas Novas (GO), pelos cantores rebatizados de Zé Henrique & Gabriel. A dupla tem nove álbuns e três DVDs gravados. Um dos principais sucessos dos goianos é Solidão Dando Risada, feat com Henrique & Juliano, que hoje soma 1,9 milhão de views.

Para Zé Henrique, dupla de Gabriel, o Dia do Setanejo é um momento de reconhecimento e orgulho para todos que levam a tradição sertaneja para os quatro cantos do país. “É uma honra fazer parte dessa tradição e poder compartilhar nossa música com tantas pessoas. Que possamos continuar levando alegria e emoção através das nossas canções por muitos e muitos anos. Viva o Dia do Sertanejo!”, diz o cantor.

Parceiro de Zé Henrique, Gabriel lembra dos anos que passou trabalhando na área rural antes de se dedicar ao palco, que mudou sua vida. “Hoje, vivo da música sertaneja, sou cantor sertanejo, então esse dia representa muito para mim e para todos os sertanejos. A galera aqui defende o chão, a terra, e traz o alimento para colocar em nossa mesa. Todos estão de parabéns!”, conclui.