Ex-presidente da Petrobras teria se recusado a colocar R$ 100 milhões na Record e SBT

A alteração do preço dos combustíveis teria sido apenas um pretexto para seu afastamento

O agora ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, teria recusado um pedido do Governo Federal para injetar R$ 100 milhões em publicidade na Record e SBT, segundo informou o colunista do jornal O Globo, Merval Pereira, nesta segunda-feira (22).

Castello Branco, segundo a publicação, já vinha enfrentando problemas de relacionamento com o Palácio do Planalto. A alteração do preço dos combustíveis teria sido apenas um pretexto para seu afastamento.

