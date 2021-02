Fortuna! Empresário morre e deixa herança de R$ 26,8 milhões para cachorra

Ser uma companheira fiel para seu dono, Bill Dorris, valeu a pena para Lulu, uma cachorra da raça border collie de 8 anos. A cadela foi nomeada como herdeira de US$ 5 milhões (equivalente a R$ 26,8 milhões) da fortuna do empresário, que presenteou a melhor amiga com o dinheiro após morrer solteiro, aos 84 anos, no final do ano passado.

Martha Burton é uma amiga de Bill que já cuidava de Lulu há alguns anos, pois o empresário viajava com frequência e queria alguém de confiança para cuidar da cadela enquanto estava fora. A idosa de 88 anos foi a escolhida para cuidar da cachorra após a morte do amigo.

“Eu realmente não sei o que pensar sobre isso, para dizer a verdade. Ele realmente amava a cachorra”, disse Martha à estação News Channel 5, sem deixar de completar que Lulu “é uma boa menina”. O testamento especifica que os US$ 5 milhões serão colocados em um fundo para prover todos os cuidados de Lulu. O documento também esclarece que Martha deve ser reembolsada pelas despesas mensais com o animal após a aprovação de um terceiro que administra o fundo milionário. Agora que a Lulu é uma milionária, ela pode até receber presentes chiques do pet shop e ser alimentada com as rações mais seletas, pois, mesmo assim, será difícil gastar toda fortuna deixada para ela. Mas, Martha brinca e diz que “gostaria de tentar” fazer isso, com um sorriso no rosto, quando imagina a vida que vai prover para a border collie. Casos de animais recebendo heranças são mais comuns do que parecem. Em um dos mais famosos deles, a hoteleira Leona Helmsley deixou US$ 12 milhões (R$ 64,5 milhões, na cotação atual) para seus cães depois de morrer em 2007

