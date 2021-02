Friale prevê muita chuva e diz que igarapés voltam a transbordar neste fim de semana na Capital

Pesquisador diz que frente fria chega ao Acre e chuvas mais intensas ocorrem no domingo

O pesquisador Davi Friale publicou em seu site ‘O Tempo Aqui’ que o final de semana será de muita chuva no Acre. Segundo ele, serão chuvas muito intensas, especialmente no domingo (21), ” devido à aproximação de uma fraca frente fria e à elevada umidade do ar que está sobre a região”, explica Friale afirmando que a temperatura ficará amena, estando abaixo de de 25ºC em Rio Branco.

Outra previsão preocupante é a de que os igarapés vão transbordar neste final de semana. “Na região acreana de Rio Branco, o igarapé poderá causar novas enchentes com seu transbordamento, tendo em vista as chuvas intensas que ocorreram e que ainda ocorrerão neste fim de semana, podendo, podendo, mais uma vez, provocar sérios transtornos à população ribeirinha. Outros igarapés e córregos também poderão transbordar”, escreveu.

