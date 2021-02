Gladson e Bittar visitam igarapé São Francisco e oficializam revitalização que vai salvar famílias

O governador Gladson Cameli e o senador Marcio Bittar (MDB) estiveram reunidos na manhã deste domingo (14) às margens do Igarapé São Francisco, em Rio Branco, para realizar uma vistoria técnica no local, onde será realizada a revitalização para evitar novas alagações na capital.

Inicialmente, a obra estava orçada em R$ 200 milhões de reais, no entanto, o governo do Acre deve colocar mais R$ 20 milhões, totalizando R$ 220 milhões. A obra é um sonho do governo e do senador Marcio, bem como das inúmeroas famílias que vivem às margens do igarapé e convivem com o drama das enchentes.

O governador Gladson Cameli ressaltou que a obra será um marco na história de sua gestão, que vai beneficiar diretamente cerca de 60 mil pessoas. “Além de toda essa questão, a população vai ganhar saúde, sendo que o saneamento afeta diretamento o bem estar das pessoas”, declarou, destacando que o governo criou um comitê para cuidar das questões burocráticas da obra.

De acordo com o senador Marcio Bittar, o governo federal vem dando todo o apoio necessário para a realização do sonho dos acreanos. “O presidente essa semana estava falando da importância da obra. Cerca de R$ 100 milhões de conversões de multa serão alocados. Eu como relator do orçamento, devo colocar mais R$ 100 milhões”, explicou.

Bittar acrescentou que Cameli vem fazendo um bom trabalho, juntamente com os técnicos que fizeram o pré-projeto enviado ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales. O parlamentar garantiu que a tão esperada obra deve iniciar ainda em 2021.

O projeto

O projeto de revitalização prevê a retirada de famílias que moram às margens do igarapé, construção de praças e parques, despoluição das águas e outras ações ao longo do percurso.

O Igarapé São Francisco corta pelo menos 18 bairros no perímetro urbano de Rio Branco e deságua no Rio Acre. A nascente fica no km 41 da Rodovia Transacreana, zona rural da capital acreana, e segue se juntando com outras nascentes formando o igarapé.

