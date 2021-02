Idosos acima de 85 anos começam a ser vacinados contra covid-19 nesta terça em Rio Branco

Inicialmente será apenas na modalidade drive thru, com ponto em frente ao 7º Bec, na Avenida Nações Unidas

A Prefeitura de Rio Branco anunciou na noite de segunda-feira (15) que inicia nesta terça (16) a vacinação de idosos acima de 85 anos.

Inicialmente será apenas na modalidade drive thru, com ponto em frente ao 7º Bec, na Avenida Nações Unidas. A partir de quinta-feira (18), além do drive thru, imunizante também estará sendo aplicado na Policlínica Barral & Barral, no Tangará e nas URAPs Claudia Vitórino, na entrada do Taquari, e Roney Meireles no Adalberto Sena, no horário da 8h às 17h.

Após orientação do Ministério Público do Acre, a Prefeitura retirou a obrigatoriedade do Cartão do Sus para vacinação. Sendo necessário a apresentação de um dos três documentos pessoais: RG, CPF ou Cartão do Sus.

Além disso, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde(Semsa), continua com a vacinação para idosos acima de 80 anos acamados. Eles continuam recebendo a vacina em casa. O familiar precisa ligar no telefone 3216 2400 ou 3224 4268 e agendar a visita da equipe de vacinação com o RG, ou CPF, ou Catão do SUS do idoso a ser vacinado.

