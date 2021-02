Ifac oferece cursos de Inglês e de Português como Língua Adicional

O Instituto Federal do Acre (Ifac) campus Cruzeiro do Sul está selecionando alunos para os cursos de Formação Inicial e Continuada de Inglês e de Português como Língua Adicional (Nível Básico-A1). Os dois cursos serão realizados em ambiente virtual de aprendizagem e têm carga horária de 200 horas. Estão sendo ofertadas 50 vagas para cada curso.

Consulte a página do edital

As inscrições estão abertas até 23 de fevereiro, conforme novo cronograma, e podem ser feitas com o preenchimento de formulário online. Os cursos são gratuitos e abertos à comunidade, sendo que o curso de Português como Língua Adicional (PLA) é destinado a pessoas cuja língua materna não seja a língua portuguesa. As aulas estão previstas para iniciar no dia 11 de março.

A seleção será por sorteio eletrônico que será registrado em vídeo e disponibilizado na página do edital na data prevista no cronograma.

Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail ccs.concei@ifac.edu.br.

