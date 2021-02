‘Ilhados’: Anitta troca beijo triplo em festa e repercute na web

Anitta foi vista aos beijos com a sua amiga Sarah Fonseca e o rapper Dfideliz em festa nas gravações do reality

Assim como na festa do “BBB 21” deste sábado, a festa do reality “Ilhados” da Skol Beats com a Anitta também rendeu um beijo triplo que inclui a cantora.

Anitta foi pega em momento de prazer com Sarah Fonseca e o rapper Dfideliz, que fazem parte do elenco que está isolado na ilha com a artista.

As gravações do reality começaram na sexta-feira e Anitta também foi flagrada em clima de romance com Lipe Ribeiro ontem (13).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários