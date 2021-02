Jesus Sérgio busca recursos em Brasília para ajudar municípios alagados no Acre

"As pessoas perderam tudo e vão recomeçar do zero", disse o deputado

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) amanheceu nesta segunda-feira (22) em Brasília para se reunir com membros do Governo Federal com a finalidade de buscar recursos para os municípios atingidos pela enchente.

O parlamentar coletou um vasto material do período da alagação e também deste momento em que o volume dos rios começa a baixar, deixando um cenário devastador.

“Alguns rios já começaram a vazar e essa baixa no volume da água deixou um cenário arrasador e sinais de destruição. São ruas e casas destruídas. As pessoas perderam tudo e vão recomeçar do zero. E como já protocolei a criação de uma comissão externa da Câmara dos Deputados vamos acompanhar todas as ações do Governo Federal e iremos buscar recursos para a reconstrução das cidades que foram afetadas pelas enchentes. E vamos também prestar assistência para as famílias que perderam tudo nesta tragédia”, afirmou Jesus Sérgio.

A seguir as imagens que o deputado coletou quando a água dos rios baixou o volume.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários