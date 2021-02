Jesus Sérgio solicita ao Ministro da Saúde vacinação em massa no Acre

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou requerimento ao Ministro da Saúde, nesta quarta-feira (23), solicitando prioridade ao Acre no Programa Nacional de Imunização. O deputado solicita a vacinação em massa para todos os municípios acreanos, o mais rápido possível.

No requerimento, o parlamentar relata a situação no Acre com os hospitais lotados por causa da Covid-19 e do surto de dengue, o que levou à saturação e estrangulamento do sistema público e privado de saúde, além da crise humanitária de migrantes haitianos que aguardam em cidades acreanas autorização para entrada no Peru e as enchentes com milhares de desabrigados em dez municípios.

Ainda no documento, Jesus Sérgio afirma que caso não haja vacinação em massa no Estado, pode haver uma explosão ainda maior dos casos de Covid-19 e também aumento de óbitos nos próximos 30 dias, além do surgimento de novas variantes do SARS-COV-2, diante da alta circulação do vírus no Acre.

“ Os casos de Covid-19 vêm crescendo desenfreadamente no Acre e consequentemente o número de óbitos também. Temos hoje cerca de 53.455 casos confirmados e diante do cenário de guerra deixado pela enchente esses números podem subir ainda mais, por isso, a vacinação em massa é urgente”, afirmou o deputado.

