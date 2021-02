Jovem é levado ao PS em estado gravíssimo após ser alvejado com 5 tiros no Belo Jardim

O jovem Ivaney Gouveia dos Santos, 18 anos, foi ferido com cinco tiros na tarde deste domingo (7), na rua 15 de novembro, no bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da família da vítima, o jovem tinha saído de casa de bicicleta para tirar dinheiro no caixa eletrônico, quando, no caminho, foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta.

O passageiro, de posse de uma arma de fogo e vestido com uma camisa do time do Flamengo, efetuou vários tiros na direção do jovem, que foi atingido com três disparos no abdômen, um nas costas e um no braço direito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros a vítima que encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é gravíssimo.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos criminosos, que até o momento não foram presos. A motivação do crime é a guerra entre as facções criminosas.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

