Kelly Kley traz cliques da Noite Tropical do Luiz Theodoro e ação MPAC Solidário

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quarta-feiras por Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

GESTÃO

Abrindo a coluna parabenizando essa empoderada e aguerrida mulher, Maria Lucia Cardoso, que já ocupou o cargo de deputada federal por Minas Gerais,. Também secretaria, primeira-dama de Minas Gerais, Secretária Geral do MDB Mulher Nacional e atualmente prefeita de Pitangui – MG. Sucesso, querida, nessa sua nova caminhada. A população só vai ganhar com essa excelente gestora!

GLAMOUR

No glamour desta semana, a Digital Influencer Kailane Amorim radiando beleza e felicidade em Porto de Galinhas – PE.

NÍVER

Quem trocou de idade no dia 01 de fevereiro foi o jornalista e promoter Luiz Theodoro, comemorando a data em uma festa intimista no AFA Jardim, com a temática Noite Tropical.

DELIVERY E DRIVE THRU NO VIA VERDE SHOPPING

Na última terça-feira, 2, o Via Verde Shopping interrompeu as atividades presenciais devido à nova classificação de risco que o estado recebeu após reunião com autoridades competentes. Pensando na comodidade e segurança dos clientes, o shopping retoma os atendimentos no formato Delivery e Drive Thru.

As lojas que estão participando tanto do Delivery quanto do Drive Thru podem ser acessadas por meio do site viaverdeshopping.com.br.

CLÍNICA CORPUS

Dra Ana Carolina, proprietária da clínica Corpus, sempre pensando no melhor aos seus clientes, esteve em São Paulo para estágio na clínica da presidente de Ozonioterapia no Brasil, Dra. Maria Emília Gadelha.

NOVA LINHA CUIDE-SE BEM BOA NOITE

As preocupações e responsabilidades do dia a dia refletem diretamente na qualidade do nosso sono. Quando o estresse e a inquietação tomam conta, temos a sensação de que, mesmo ao dormir, não recarregamos as energias. É pensando nestas pessoas que o Boticário, lança Cuide-se Bem Boa Noite, uma linha completa de produtos para um ritual de banho e sono, com fragrância relaxante para uma noite tranquila.

Os produtos para o corpo, além de hidratar e revitalizar a pele, trazem o segredinho da camomila, conhecida por suas propriedades calmantes, auxiliando no conforto e bem-estar durante toda a noite. A linha conta com alguns produtos exclusivos e inovadores para o portfólio da marca, o aromatizador de travesseiro e o sabonete em mousse.

SOLIDARIEDADE

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, colocou neste sábado, 6, a campanha “MP Solidário” em ação, para ajudar as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas na Capital.

Uma forma de o MPAC colaborar e tentar amenizar o sofrimento das pessoas ajudando-os através da arrecadação de alimentos, água potável e produtos de limpeza. A PGJ fez um apelo para que todos participem desse momento de união e solidariedade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários