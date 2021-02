A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) e a bancada federal participaram hoje, 16, de uma reunião por videoconferência com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para tratar da crise migratória em Assis Brasil.

Cerca de 300 imigrantes vindos do Haiti ocupam a ponte da Integração que liga a cidade acreana de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Com a fronteira fechada, eles tentam sair do Brasil, mas são impedidos pelas autoridades peruanas, segundo informações da Polícia Militar.

“Precisamos que o Governo Federal tome providências urgentes para que crise seja resolvida o mais rápido possível. O Acre já vem sofrendo com alagação, surto de dengue, Covid e o Governo do Estado e prefeituras também tem trabalhado para minimizar os danos. A crise migratória demanda uma solução integrada de todos. Precisamos de celeridade para que não se agrave mais. Não podemos deixar essa situação causar uma crise entre o Brasil e o Peru”, destacou a senadora.

O ministro Ernesto Araújo disse que acompanha de perto e situação, vem sendo feita uma conversa com o Governo Peruano e pediu para sua equipe fazer uma interlocução junto com a Organização das Nações Unidas (ONU) e com associações de imigrantes para solucionar essa crise.

A audiência foi solicitada pelo senador Sérgio Petecão, coordenador da Bancada do Estado do Acre. Participaram deputados acreanos, prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, o embaixador de assuntos da América do Sul, Rodrigo Baena e o secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública, Paulo César.

