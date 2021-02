Mailza solicita navio para o Juruá, e Marinha informa que unidade chega em março

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) esteve em reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e pediu o envio do Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro para Cruzeiro do Sul. A unidade prestará assistência aos municípios de Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, todas localizadas às margens do Rio Juruá.

Em resposta à senadora, o assessor de Relações Institucionais do Gabinete de Comando da Marinha, Bruno Vieira, disse que o 9° Distrito Naval, tem a intenção de enviar o navio em março, cumprindo todas as medidas de segurança sanitárias devido a pandemia de Covid-19.

“O Navio Dr. Montenegro faz atendimentos muito importantes de saúde básica ao longo do rio Juruá com atendimentos médicos, odontológicos e agora no combate à Covid-19. O governador Gladson me solicitou, pedi ao ministro e ele se colocou à disposição para entrar em contato com a Marinha e reforçar nosso pedido para que esse navio esteja na reunião do Juruá o mais rápido possível. Ele ficará circulando entre as comunidades e também atenderá outras localidades ribeirinhas. O diferencial é que conseguimos levar com ele uma equipe mais especializada e equipamentos, como, por exemplo, mamografia, e vai auxiliar as pessoas que moram as margens do rio, que não é tão fácil fazer o deslocamento. O acolhimento e promoção da saúde dos ribeirinhos é um resultado que não tem preço e nos deixa muito feliz. Estamos juntos para melhorar a vida das pessoas”, disse Mailza.

Como diferencial, o “Doutor Montenegro” possui um equipamento de raio-x com conversor de imagem digital, um mamógrafo e capacidade de comunicações via satélite. O navio possui, ainda, quatro lanchas orgânicas empregadas para atendimentos em locais de difícil acesso.

A equipe de saúde do navio é composta por 24 militares, sendo: cinco médicos; cinco cirurgiões-dentistas; dois farmacêuticos bioquímicos; dois enfermeiros de nível superior; e 10 Praças, sendo oito técnicos em enfermagem e dois técnicos em radiologia médica.

Saiba mais sobre o Navio de Assistência Hospitalar da Marinha (NAsH)

Doutor Montenegro é uma embarcação da Marinha do Brasil que exerce a função de Navio de assistência hospitalar. A Marinha escolheu o nome “Doutor Montenegro” para o navio, como uma justa homenagem ao ilustre médico acreano Doutor Manuel Braga Montenegro: um homem simples, de poucas e boas palavras e sempre disposto ao trabalho. Assim, pode-se definir o perfil do médico que dá nome ao navio, nascido na cabeceira do Rio Liberdade, em 14 de março de 1927, filho de uma família de imigrantes cearenses. O Navio possui, como lema, a frase: “Saúde Sem Limites!”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários