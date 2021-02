Motorista mata idoso de 61 anos em acidente na Transacreana e foge do local

O idoso Eugidio Mota dos Santos, de 61 anos, foi vítima fatal de um atropelamento na noite desta quarta-feira (17), no km 2 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, zona rural de Rio Branco. Ele morreu antes de ser socorrido.

Segundo informações da família, Eugidio apesar da idade, trabalhava como autônomo na venda de coco, e trafegava em uma bicicleta pela rodovia para buscar o produto, quando acabou sendo atropelado por um carro que também trafegava no mesmo sentido do homem, no início da estrada.

Após o acidente, o motorista não parou o veículo, fugiu em direção à Transacreana e não foi mais encontrado. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu), porém, o idoso não resistiu e morreu antes de receber socorro médico.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) também estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O corpo de Eugidio foi levado Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os devidos exames cadavéricos.

Após os devidos procedimentos serem realizados, a família esteve presente na Delegacia de Flagrantes para fazer o boletim de ocorrência e liberar o corpo no Instituto Médico Legal, para ser feito o velório e o sepultamento da vítima.

