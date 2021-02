MPAC contabiliza mais de R$ 500 mil em doações feitas por mais de 4,8 mil apoiadores

A Campanha SOS Acre é uma realização do MPAC, tendo como parceiro o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e apoiadores

Por meio da Campanha “SOS Acre”, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) com a ajuda de seus apoiadores vêm promovendo uma grande corrente de solidariedade ao estado do Acre movimentando todo o país. Nesta quarta-feira, 24, foi enviado para as cidades de Sena Madureira e Tarauacá, 56 toneladas de itens de primeira necessidade para a população atingida pelas cheias dos rios. A procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues esteve pessoalmente em uma das cidades promovendo a entrega, inclusive, nas comunidades ribeirinhas atingidas.

A Campanha SOS Acre é uma realização do MPAC, tendo como parceiro o Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e apoiadores, como empresários, artistas nacionais, entidades representativas do Ministério Público, da magistratura, MPs, sociedade civil, Associações nacionais, Instituições Federais, entre outros. Até a próxima sexta-feira, novas entregas devem ocorrer nas demais cidades acreanas atingidas pelas inundações dos rios.

Segundo MPAC, foi contabilizado mais de R$ 500 mil em doações feitas por mais de 4,8 mil apoiadores de todo o país, que se sensibilizaram com situação de emergência pública que o Acre enfrenta. (DISCOM/MPAC).

Parabéns para o coordenador do Grupo de Atuação em meio a desastres do MPAC (GPRD) no município de Sena Madureira, promotor de Justiça Thales Ferreira, incansável nas ações e não mede esforços reforços para ajudar a população desabrigada pelas cheias do Rio Iaco. Sãos mais de 1.300 pessoas desabrigadas que estão sendo alojadas em escolas, quadras e barracões.

A vice-líder do PCdoB na Câmara, deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), apresentou nesta segunda-feira (22) o Projeto de Lei 508/2021 que institui o auxílio emergencial extraordinário às famílias que se encontram em condição de vulnerabilidade social e econômica por conta das inundações e enchentes no Acre. Pela proposta, o benefício será concedido em seis parcelas de R$ 600.

***Perpétua relata que cerca de 120 mil pessoas foram prejudicadas pelas enchentes no Acre. Na avaliação da parlamentar, oferecer o auxílio emergencial, neste momento, é uma questão humanitária, vital para a sobrevivência das famílias e para reaquecer a economia local. “Nosso estado vive uma situação dramática. Enfrenta simultaneamente enchentes em pelo menos 10 municípios, surto de dengue, aumento no número de mortes por coronavírus, e uma crise humanitária na fronteira.

***Nesses últimos dias, Perpétua Almeida e deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) percorreram alguns municípios atingidos pela cheia dos rios. Esteve em Tarauacá, Feijó, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Naquelas localidades, viu de perto a dor e o desespero de muitos. A foto é de Juan Diaz.

O deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB-PE) assumiu a liderança do partido na Câmara Federal. O bastão foi passado, na tarde da última terça (9), pela deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), em discurso realizado na tribuna da Casa. Em sua rede social, o congressista destacou que será um desafio assumir o comando e comemorou a novidade. “Me sinto muito honrado com a confiança da Bancada e do partido. Suceder a talentosa Dep. Perpétua Almeida será um grande desafio. Teremos um ano de muito combate. Vamos à luta!”, tuitou.

A Ashoka, pioneira e maior rede mundial de empreendedorismo social, que atua em defesa da democracia, resiliência climática e vida na floresta, anunciou a inclusão de Ângela Mendes como a nova Empreendedora Social à sua rede. Além dela, apenas duas outras brasileiras foram consideradas em condições de integrar essa rede: Alessandra Orofino, Angela Mendes e Katia Brasil.

***Ângela, filha de Chico Mendes, coordena o Comitê Chico Mendes, em Xapuri, no estado do Acre e co-lidera um movimento de defesa dos povos tradicionais e indígenas, que passa pela articulação de uma nova Aliança dos Povos da Floresta.

No último domingo, o médico infectologista Eduardo Farias deu entrevista para o programa Domingo Espetacular, da Record TV, apresentado por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro. Na pauta: a atual situação da pandemia e do surto de dengue no Estado. Ele deu um show de conhecimento, não poderia ser diferente já que é um dos profissionais mais respeitados nessa área no Estado.

Vivas para a colunista social Márcia Abreu. A data foi celebrada em Londrina, no Paraná, ao lado do filho Gabriel, da nora Eloa e dos netos Isaac e Bella. Saúde e paz para a aniversariante.

A designer de moda Júlia Tavares apagou a velinha no dia 24 deste mês ao lado da família, em São Paulo, onde reside atualmente. Na foto, a aniversariante com o filho Vicente. Felicidade!

O policial Rodoviário Federal Inácio Gondijo foi o aniversariante do último dia 22, festejou a data especial ao lado da bela esposa Marina Lavocat e das filhas Helena e Elisa.

Danos Morais

O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que o órgão rejeite da defesa de Jair Bolsonaro contra sua condenação, em 2017, por danos morais contra a comunidade LGBTQIA+. Bolsonaro foi punido em R$150 mil por dizer que não teria um filho gay, pois seus filhos são bem educados e que como um pai presente ele não correria esse risco. A fala homofóbica foi dita durante uma participação no CQC, da Band.

***O MPF enfatizou que, ao contrário do alegado pelos advogados, é legítimo o poder de entidades LGBT de processar Bolsonaro.

