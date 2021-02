MPAC lança campanha “Vacinar: A melhor escolha”; veja mais na coluna do Moisés

Campanha MP Solidário

Com a intensidade das fortes chuvas em Rio Branco é entre a população mais carente que, naturalmente, mais sofre com a falta de recursos básicos. Diante dessa situação calamitosa a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, lançou sábado (6) a campanha “MP Solidário”. Em apenas três dias da campanha foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos que foram entregues para a Prefeitura de Rio Branco realizar a distribuição para as famílias afetadas.

*** E a campanha não parou. A PGJ deixa um apelo para quem deseja colabora com a ação, com doação de alimentos, água potável e produtos de limpeza. O ponto de coleta é o edifício-sede da instituição, localizado na Avenida Marechal Deodoro, 472, Centro de Rio Branco.

Posse

A desembargadora Waldirene Cordeiro tomou posse na tarde da última sexta-feira (5) como presidente do Tribunal de Justiça do Acre, tendo o desembargador Roberto Barros para o biênio 2021-2022. A solenidade foi restrita em atenção aos protocolos e medidas de segurança de prevenção à Covid-19, com a transmissão ao vivo pelo canal oficial do TJAC no YouTube.

*** Na mesma cerimônia, foram empossados também os desembargadores Roberto Barros e Élcio Mendes, que, juntamente com a presidente, o vice-presidente e a corregedora-geral, integrarão o Conselho da Magistratura no referido biênio. Parabéns!

Campanha “Vacinar: A melhor escolha”

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lançou na última sexta-feira (29) a campanha “Vacinar: A melhor escolha”, que tem o objetivo de aumentar o conhecimento da população sobre a segurança das vacinas e contribuir para o crescimento da cobertura vacinal no estado do Acre.

*** A campanha que pretende abranger todos os municípios acreanos e possui pontos estratégicos como o combate a boatos e fakenews e esclarecimento sobre a eficácia das vacinas para a prevenção e controle de doenças.

*** A campanha foi desenvolvida pensando em levar uma mensagem clara para a população sobre a necessidade e a importância da vacinação em massa, e conta com peças para rádio e TV, cartilha, cartaz, entre outras, que estarão disponíveis no hotsite mpac.mp.br/vacinar.

O presidente dos EUA, Joe Biden, intensificou suas relações com o governador do Maranhão, Flávio Dino, e doou um hospital de campanha para a cidade de Bacabal, que fica a 240 quilômetros de distância de São Luís (MA). Para celebrar o fato, ocorrerá um evento virtual, com discursos do embaixador norte-americano Todd Chapman, e também do governador Flávio Dino, do PCdoB.

Mabel Freitas que completou anos na sexta (5). Querida como ela é recebeu centenas de homenagens de sua legião de amigos. Na foto, a aniversariante com o marido Tom e os filhos Pedro e Davi.

Vida longa com muita saúde para arquiteta Edinete Oliveira que celebra nessa sexta-feira (12) mais um ano de vida. Felicidades!

Festa Tropical

Foi em clima tropical, no final da tarde do dia 1º deste mês, no AFA Jardim, que o colunista social Luiz Theodoro reuniu um seleto grupo de amigos e familiares para celebrar o aniversário. A decoração com cores, estampas, folhagens, frutas e flores refletiram toda a diversidade tropical deixou o espaço com vivacidade e alegre. A pedido do aniversariante os convidados foram a caráter. A tertúlia foi bastante animada. Veja quem esteve lá!

Drive Thru no Via Verde Shopping

Na última terça-feira, 2, o Via Verde Shopping interrompeu as atividades presenciais devido à nova classificação de risco que o estado recebeu após reunião com autoridades competentes. Pensando na comodidade e segurança dos clientes, o shopping retoma os atendimentos no formato Delivery e Drive Thru.

***Para o coordenador de Marketing, Vinícius Teixeira, o momento pede cautela, mas se houver necessidade de comprar algo, o shopping está pronto para atender com todas as medidas necessárias para a segurança do cliente. As lojas que estão participando tanto do Delivery quanto do Drive Thru podem ser acessadas por meio do site viaverdeshopping.com.br.

EUA no combate a LGBTQIfobia.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um memorando para garantia de direitos da população LGBTQIA+ do mundo inteiro. O documento prevê sanções financeiras aos países que descumprirem as propostas. A proposta, que depende da aprovação do Congresso americano, instrui que agências e consulados americanos no exterior ajam para combater a LGBTQIfobia.

