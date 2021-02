Mulher de 41 anos morre por covid em casa nos braços de marido e filhos em Florianópolis

A família de Nara Regina Rosa, 41 anos, está atravessada pela dor. A mulher morreu na manhã desta sexta-feira (19) nos braços do marido e dos filhos, em casa, no bairro Capoeiras, em Florianópolis. Nara era portadora de uma doença pulmonar severa e, no domingo, testou positivo para Covid-19.

Como não se sentiu bem, foi levada ao Hospital Florianópolis. Lá, ela foi atendida, medicada e permaneceu em observação das 14h às 23h. Com a pressão arterial controlada, no final daquela noite a paciente retornou para casa. A família foi informada de que não havia vagas disponíveis e que o tratamento poderia ser feito em casa.

