Mulher que pulou do 1º andar de prédio para não ser estuprada diz que perdeu movimento das pernas

O assaltante fugiu em uma bicicleta e ainda não foi localizado. Um vídeo mostra quando a mulher se joga do 1º andar e cai na calçada.

“Foi a única alternativa que eu tinha. Ele já tinha tirado a roupa da minha funcionária e mandou a gente subir para o outro andar. Quando eu subi, já veio na minha cabeça que eu não poderia deixá-lo fazer mal a mim nem para ela. O que eu pensei foi em pular e pedir socorro. Para nos salvar, eu faria de novo”, afirmou.

O caso aconteceu no último dia 29 de janeiro, quando ela foi socorrida e levada ao Hugo. Três dias depois, ela passou pela cirurgia na coluna. De acordo com a cabeleireira, os médicos da unidade de saúde disseram que, por enquanto, não podem afirmar se ela irá voltar a andar, pois depende, entre outros fatores, do período de fisioterapia e da recuperação que terá após a operação.