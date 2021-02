Não é só covid-19: saiba outras causas da perda ou redução do paladar

Uma delas pode ser um problema neurológico relacionado ao sentido e interpretação do paladar no cérebro

Esses dias, estava buscando sobre as causas de algumas dores e sintomas e, para minha surpresa, o site de busca me sugeriu: “dor X e covid-19”. E isso não foi nada surpreendente, pois qualquer coisinha que estamos sentindo atualmente desconfiamos que é sinal da doença provocada pelo coronavírus —mesmo que o sinal não esteja na lista dos problemas causados por ela.

Agora, imagine você quando tem um sintoma que está na lista de sintomas da covid-19? Logo de primeira já acredita que está infectado e deixa de lado inúmeros problemas relacionados a alguns sinais comuns.

Você já acordou e sentiu, por exemplo, o gosto do alimento totalmente diferente? Ou não sentiu nenhum sabor? Ou parecia que o alimento estava sem tempero? A perda do olfato ou do paladar é um sinal da covid-19. Por esse motivo, os médicos ficam em alerta máximo quando seus pacientes lhes dizem que a comida não tem mais sabor —e é importante fazer o exame o quanto antes para saber se você está infectado com o coronavírus. Entretanto, a covid-19 não é a única causa da perda de paladar e a condição pode ter uma infinidade de causas.

Uma delas pode ser um problema neurológico relacionado ao sentido e interpretação do paladar no cérebro. Esses fatores podem levar a:

Hipogeusia Capacidade reduzida de saborear alimentos –doces, azedos, amargos ou salgados.

Ageusia Eliminar o paladar completamente.

Disgeusia Fazer com que os alimentos e as bebidas tenham um sabor diferente.

Listarei aqui algumas explicações para mudança repentina do sabor dos alimentos —ao ter o sintoma, sempre procure um médico para te auxiliar.

Comida e bebida muito quente Quem já não foi comer com pressa ou não percebeu que algo estava absurdamente quente e, literalmente, queimou a língua? Mesmo que você não chegue a “queimar” a língua, alimentos ou bebidas quentes podem causar mudanças no paladar pelo “trauma” local e temporário nas papilas gustativas. Porém, fique tranquilo, é temporário e, assim que reestabelecer, o paladar volta ao normal.

Resfriados comuns ou quadros alérgicos Quando você fica resfriado/congestionado é natural que não sinta o gosto nem o cheiro dos alimentos —e também não tenha vontade de comer. A congestão nasal causada por uma infecção viral, bacteriana ou alérgica pode dificultar a sensibilidade do seu paladar e olfato —que são sentidos totalmente relacionados. Após realizar o tratamento indicado pelo seu médico e os sintomas de congestão aliviarem, você conseguirá restabelecer seus sentidos.

Deficiência de nutrientes Quando nosso organismo está carente de certos nutrientes, como zinco e vitamina B12 —relacionada ao funcionamento do sistema nervoso— pode ocorrer alteração do paladar. Contudo, é necessário que seja realizado exames para detecção dessa deficiência e analisar com um médico se é necessário a suplementação, pois a dosagem é individual e deve ser recomendada de acordo com suas necessidades.

Pólipo nasal Resfriado comum ou alergias que progridem para infecções nos seios nasais (sinusite) podem gerar uma inflamação nasal e nas cavidades, levando a formação de pólipos nasais —crescimento nas cavidades nasais com maior probabilidade de aparecer por volta dos 30 ou 40 anos. Esses pólipos podem obstruir a cavidade nasal, levando à redução do olfato e consequentemente da capacidade de sentir o paladar. Assim, é necessário a detecção dos pólipos por um médico para posterior tratamento.

Problemas neurológicos Como citado acima, condições neurológicas que afetem os nervos cranianos (como paralisia de Bell, uma condição na qual o nervo facial que controla a contração da musculatura do rosto é lesado por uma inflamação, que leva o nervo a parar de funcionar parcialmente ou completamente), podem afetar o paladar. É necessário diagnóstico clínico com um médico, realizado com exames físicos, para individualizar a conduta.

Doenças autoimune Uma doença autoimune pode ser a origem da alteração do paladar, como a síndrome/doença de Sjögren, caracterizada principalmente pela manifestação de secura intensa ocular e na boca associadas à presença de autoanticorpos ou sinais de inflamação glandular. Essa secura pode estender-se às membranas mucosas da boca, afetando as papilas gustativas. Assim, com o fluxo de saliva reduzido, o paladar pode reduzir ou mesmo distorcer o gosto, notadamente um gosto metálico. Dentre outros sintomas da doença estão olhos secos ou nariz seco, cárie dentária, dor de estômago e dores nas articulações ou nos músculos. É necessário orientação médica e supervisão de um reumatologista para o tratamento.

Medicamentos Alguns remédios são capazes de modificar ou mesmo inibir o paladar, como medicamentos para a tireoide, certos inibidores da ECA para hipertensão, antifúngicos e quimioterápicos. Ao notar qualquer mudança no paladar relacionada à administração medicamentosa, é importante perguntar ao seu médico sobre os efeitos colaterais para anular qualquer possibilidade.

Covid-19 A causa atual mais comum de redução ou perda de paladar e olfato é a covid, sendo esse um dos sintomas iniciais mais marcantes. Por esse motivo, no texto de amanhã vou explicar por que isso acontece e estratégias para restabelecer esses sentidos. Reforço que, se você estiver sentindo perda de olfato e/ou paladar, bem como outros sintomas comuns de covid, incluindo febre, calafrios, tosse, dores no corpo, dor de cabeça, coriza, vômito ou diarreia, procure um médico.

