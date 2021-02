Níveis dos rios Acre e Tarauacá baixam neste domingo e Iaco fica estável em Sena

Ao contrário do esperado pela Defesa Civil, o nível do Rio Acre na capital acreana baixou nove centímetros na medição das 6h da manhã deste domingo (21) em relação ao mesmo horário de sábado (20).

No momento, o principal manancial que banha Rio Branco está com 15,49 metros de profundidade. A Defesa Civil esperava aumento no nível por conta das chuvas que caíram na região ao longo do sábado.

Já em Tarauacá, uma das cidades mais castigadas pelas águas, a população acordou com uma boa notícia: o rio que dá nome ao município desceu quase um metro nas últimas 24 horas, marcando 10,10 metros na medição das 6h deste domingo.

Porém, o manancial ainda está acima da cota de transbordamento, que é de 9,50 metros. Cerca de 80% da cidade foi atingida pelas águas.

Em Sena Madureira, que enfrenta a segunda maior enchente de sua história, o Rio Iaco está estável, com 18,04 metros na manhã deste domingo.

Foto: Sena Madureira (Pedro Devani)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários