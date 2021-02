“No Acre, 14 pessoas esperam na fila por um leito de UTI”, diz médico

A situação está pior do que todos pensam no Acre. Um médico que conversou com o ContilNet na noite desta quarta-feira (17), revelou que hoje 14 pessoas estão na fila a espera de um leito de UTI.

“O momento é muito difícil. As pessoas brincaram e continuam brincando muito com esse vírus, que em alguns casos é mortal. Ando nas ruas e vejo muita gente sem máscara, não respeitando as orientações que vem sendo repassadas pela secretaria de Saúde e outros órgãos que estão na luta contra essa pandemia que já matou quase mil pessoas só aqui no Acre”, desabafou o médico que pediu sigilo à sua identidade.

Até o momento 53.892 pessoas foram infectadas pela Covid -19 no Acre.

“O governador Gladson Cameli tem sido um gigante no combate a essa pandemia, mas não vai conseguir evitar muitas mortes se as pessoas continuarem desrespeitando orientações Só nesta quarta foi contabilizado oito óbitos e mais 302 casos de infecção pelo vírus.simples, como usar máscara e álcool em gel nas mãos”, disse o doutor.

