No Acre, homem invade casa de vizinha para cheirar calcinhas sujas

Uma moradora do bairro Telégrafo, em Cruzeiro do Sul, procurou a reportagem do site Juruá Informativa para relatar uma situação inusitada.

De acordo com ela, um vizinho foi foi visto em sua casa cheirando algumas calcinhas sujas que estavam dentro de um balde.

“Minha sobrinha foi quem avistou pela primeira vez, quando foi à cozinha beber água. Quando ele viu ela, continuou olhando como se nada estivesse acontecendo”, comentou.

O rapaz teria 24 anos e, de acordo com sua mãe, que foi procurada pela reportagem do site, ele tem problemas mentais.

A dona das calcinhas disse que se a situação se repetir, vai procurar a polícia.

