Operação contra tráfico lavagem de dinheiro resulta em prejuízo de R$ 85 mil ao crime, na Capital

Na tarde de quinta-feira (25), a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) cumpriu mandados de busca e apreensão no bairro Esperança, em Rio Branco e prendeu três pessoas, uma de 36 anos e duas de 19, em flagrante com farta quantidade de entorpecente.

A ação policial contou com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) que cumpriram ordens judiciais e sequestro de bens adquiridos com recursos oriundos do tráfico de drogas.

Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Civil encontrou grande quantidade de entorpecentes embalados prontos para a venda no varejo no interior da residência.

Os investigados foram conduzidos à delegacia para procedimentos praxe e a lavratura do auto de prisão em flagrante e em seguida serão colocados à disposição da justiça.

Além da apreensão, em continuidade às investigações referentes à lavagem de dinheiros, foi solicitado o bloqueio de valores contidos nas contas bancarias dos investigados na ordem de aproximadamente R$ 80 mil, além do sequestro de um veículo VW POLO, adquirido como forma de ocultação de patrimônio.

Alem do veículo foram apreendidos:

125 trouxinhas de maconha tipo skunk (124,00 gramas); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)

80 trouxinhas de cocaína (129,00 gramas); R$ 1.600,00 ( mil e seiscentos reais) em espécie,

3 Smart Tv Samsung (R$ 6.000,00)

3 Celulares Samsung (R$ 4.500,00)

1 Celular Motorola G5 (R$ 2.000,00)

1 Celular Iphone 5 (R$ 1.200,00)

1 Celular Iphone 7 (R$ 2.200,00)

1 Celular Iphone X (R$ 4.500,00) partilhando um prejuízo ao crime de aproximadamente

R$ 85.600,00 (Oitenta e cinco mil e seiscentos reais).

Todo trabalho investigativo da Polícia Civil do Acre tem como principal objetivo asfixiar o crime organizado e suas tentativas de burlar o fisco com a lavagem de dinheiro.

