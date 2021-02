PM prende criminosos que assaltaram vendedores de joias na Baixada da Sobral

Os jovens Mateus Dias dos Santos, 19 anos, e Alisson Domingos da Silva, 24, foram presos acusados de roubo e porte ilegal de arma de fogo na noite desta quinta-feira (18). Ele foram localizados pela polícia na rua Panamá, no bairro São Sebastião, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, militares da Força Tática do 1° Batalhão faziam patrulhamento tático, quando avistaram os dois rapazes em atitude suspeita andando em via pública, sendo que um deles estava com uma mochila nas costas. Ao abordar a dupla, os policiais encontraram várias joias e uma escopeta calibre 28 com uma munição intacta dentro da mochila.

Minutos depois, a guarnição recebeu uma denúncia que a poucos metros onde a dupla estava ocorreu um assalto. Durante o roubo, um casal de vendedores teve joias e relógios subtraídos.

As vítimas reconheceram os assaltantes e conseguiram recuperar os objetos. O casal relatou que estava negociando a venda dos produtos por meio do site OLX e foi ao local após duas supostas mulheres se interessarem nos produtos. O casal foi abordado pelos bandidos e obrigado a entregar a mochila com as joias. Após o roubo, os criminosos fugiram em uma bicicleta, sendo presos em seguida.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes. O casal também esteve na delegacia para realizar um boletim de ocorrência. A suspeita da polícia foi que toda ação tenha sido armada para ser efetuado o roubo.

